Razones por las que algunos hispanos en el norte de Texas no piden ayuda para pagar la renta: Existen ayudas

ARLINGTON, Texas. - Muchas familias siguen sufriendo porque no han podido pagar su renta y temen ser desalojados. Varias ciudades del norte de Texas tienen programas de ayuda, pero muchos se han quejado de lo difícil que es aplicar a estas asistencias.

Doña Roxana Campos perdió su trabajo debido a la pandemia y le han dado cuatro días para pagar la renta del mes de abril. Ella dice estar desesperada porque en varias ocasiones ha iniciado el proceso de aplicación o ha llamado a varios lugares, pero hasta el momento no le han dado ayuda.

“En algunas partes que he llamado de los números que he conseguido solo hablan puro inglés, la otra vez puse a mi niña para que ella les dijera en ingles, pero tampoco dijeron que me tenía que esperar porque había muchas personas en espera”, dijo Roxana.