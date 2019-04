Aviso por tormenta severa hasta las 9:45 p.m.

Aviso por tormentas severas para el condado de Collin y Denton hasta las 9:45 p.m. Las tormentas podrán producir granizo de hasta .75", y fuertes ráfagas de hasta 65 mph. Incluye la ciudades de Plano, McKinney, Carrollton, Frisco, Denton, Richardson, Lewisville, Allen, Flower Mound, Coppell, The Colony, Southlake, Corinth, Highland Village, Trophy Club, Lake Dallas, Sanger, Lake

Lewisville, Little Elm and Prosper.