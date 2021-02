Autoridades alertan sobre incremento de fraudes, tras los efectos del paso de la tormenta invernal

DENTON. Texas. - "No se deje engañar: protéjase del fraude de contratistas", es el mensaje que emiten funcionarios de recuperación estatales y federales. Instan a residentes a estar atentos y reportar cualquier actividad sospechosa o posible fraude que suelen incrementarse después de eventos como el sufrido por varios días con el tiempo invernal en el norte de Texas.

No transfiera dinero ni pague con tarjetas de débito o tarjetas de regalo recargables. No existe una razón legítima para solicitar esas formas de pago.

No ofrezca información financiera personal por teléfono. Sepa con quién está tratando y siempre pida identificación.