Arrendatarios podrían recibir más tiempo para evitar ordenes de desalojo en la ciudad de Dallas

Los dueños o gerentes de las propiedades no pueden amenazarlo que lo desalojarán en menos tiempo de lo establecido ya que es en contra de la ley. Si usted durante los primeros 21 días intenta comunicarse con el propietario, pero este no le responde o no quiere llegar a un arreglo usted puede denunciarlo a la ciudad de Dallas al número (214) 670-3247.