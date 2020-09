Antisociales aprovechan clima electoral para pedir donaciones fraudulentas

Entonces, para que el candidato que usted aspira que gobierne el país no pierda, le pedirán hacer una donación “INMEDIATA” de dinero. Si acepta, lo van a transferir con una persona que le va a pedir información sobre su tarjeta de crédito.

El gran problema es que ese dinero no irá a ninguna campaña electoral, sino a las manos de la delincuencia.

· Filtre las llamadas: Si viene de un número que usted no conoce, no la atienda. Incluso si parece un número conocido.

· No responda llamadas robóticas no solicitadas: Si llegara a recibir alguna que pareciera venir de algún negocio legítimo, no se confíe. Los delincuentes pueden falsificar los canales de comunicación de una empresa legal. Sólo con una autorización por escrito los negocios pueden contactarle a través de llamadas robóticas.