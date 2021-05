Llaman a tu negocio diciendo que son del cártel: Alertan sobre nueva modalidad de estafa a negocios del norte de Texas

A este crimen nuevo se le conoce como “secuestro virtual de un negocio”, porque en esa llamada, el delincuente le ordena a la persona que atiende el teléfono no salir, no llamar a nadie, no moverse de donde está, robar dinero de la caja registradora y mandarlo por Western Union o mediante tarjetas de regalo. Si no lo hace verá morir a todos.