Al menos ocho personas resultan heridas de bala en varios tiroteos ocurridos en el área de Deep Ellum

Dallas, Texas. - La violencia en el área de Deep Ellum, en Dallas, no cesa , a pesar de que muchos negocios ahí operan a capacidad limitada debido a la pandemia siguen ocurriendo varios tiroteos .

“Están yéndose a lotes baldíos, lotes que les llaman distritos de entretenimiento, que no tiene seguridad, no tiene luz, no tienen cámaras de video, dijo Martínez.