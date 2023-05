La angustiante llamada al 911 de un papá siendo guiado por una operadora en un parto en casa en North Richland Hills, Texas

Padre: “Mi esposa está a punto de dar a luz y creo que no podemos llegar al hospital. Su fuente se ha roto”

Operadora: ¿Su fuente se ha roto? Ok

Padre: “Oh, sí el bebé viene ahora”

Operadora: “¿Está de espaldas?”

Operadora: “¿Tienes un montón toallas limpias y secas, alrededor?”

Padre: “Sí, sí.”

Operadora: Ok ¿Ve la cabeza?