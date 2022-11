En el momento del incidente, el personal de la Oficina del Sheriff del Condado de Will desconocía si Eldred Wells fue golpeado por disparos como resultado de que los agentes dispararan sus armas de servicio. Durante la investigación, el Grupo de Trabajo de Delitos Graves de Will/Grundy informó a la Oficina del Sheriff del Condado de Will de que Eldred Wells fue golpeado por disparos. Además, la Oficina del Sheriff del Condado de Will se enteró de la causa oficial de la muerte de Eldred Wells al completar el Informe del Coroner del Condado de Will".