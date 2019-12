Víctima de asalto sexual de Irving Park relata los escalofriantes hechos

“El sabía mi nombre, dijo Amanda. “El tocó mi puerta, sabía mi nombre, me dijo que tenía un paquete para mi. Estaba muy entusiasmado, me dijo que el paquete estaba muy pesado. Cuando forzó su entrada me dijo cosas indebidas. Yo estaba gritando y trataba de safarme... y después me asaltó sexualmente".