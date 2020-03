Una tienda de vestidos en La Villita se convierte en un taller de tapabocas ante la amenaza del coronavirus

“Al principio fue una idea para mantener a mis empleados trabajando y ganando un salario. después cuando empezamos a ver he esto creció y toda la gente estaba encantada con la idea y nos estaban pidiendo tantas órdenes, pues estamos haciéndolo desde tempranas horas de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde”, dijo Hernández.

Las mascarillas son hechas de tela de algodón. no son respiradores desechables pero dice tanja que esto es mejor que nada.

Según la CDC este tipo de mascarillas caseras se pueden usar como último recurso. no son consideradas como equipo de protección apropiado. idealmente deberían ser usadas en combinación con otra mascarilla que cubra toda la boca hasta los lados de la cara.

“Materiales, es lo único que necesitamos. Ahorita las tiendas donde compramos los materiales están cerradas. Desafortunadamente no podemos comprar...si hubiera una manera de, no estoy hablando de que donen si no que pudiéramos comprar rollos grandes que tengamos bastante cantidad para poder hacer todo lo que podamos”.