Un hombre atropelló a un anciano de 86 años en Albany Park y luego se fugó. Ahora lo busca la policía en Chicago

CHICAGO, Illinois. – La policía de Chicago está en busca de un hombre, sospechoso de herir a un anciano de 86 años al golpearlo con su coche modelo Honda Civic negro mientras cruzaba la calle en la cuadra 3500 Oeste de la avenida Lawrence. Según la policía, el conductor no intercambio información con el peatón después del incidente.

“Pues está mal por las personas ¿no? Si tienes un accidente debes aceptar tu error. No debes de huir. ¿Porque? Porque son accidentes. Yo creo que todo mundo tiene una cobertura por eso tienes que te cubra un accidente, tienes aseguranza. ¿Entonces porque huir?”, dice Tomás Landa, residente de Albany Park.

Por otro lado, residentes dicen que es una calle un poco peligrosa de cruzar ya que no hay señales de altos en ninguna de las esquinas. De hecho algunos cruzan a media calle.

“Primeramente tengo que ver a ambos lados y si viene mucho tráfico pues me paro un momento y luego paso. Exáctamente asegúrame que no me vayan a atropellar”, dice Marta Méndez, residente.