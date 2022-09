Tiroteos dejan al menos 46 víctimas en Chicago, 3 de ellos niños

El domingo, a las 4 de la madrugada, una niña de 14 años fue baleada en el South Side. El tiroteo se produjo en el barrio de Back of the Yards, en el bloque 4400 de South Wood Street cuando la menor, quien iba de pasajera en un vehículo, recibió un disparo en el brazo. El Departamento de Bomberos de Chicago transportó a la víctima al Hospital Infantil Comer en buenas condiciones, dijo la policía. No hay nadie detenido y los detectives del Área 1 están investigando.