36 víctimas dejan tiroteos en todo Chicago en fin de semana de Labor Day

Otro hombre fue asesinado a tiros en el lado norte de la ciudad alrededor de las 12:04 a.m. del sábado en la cuadra 1300 de la avenida North Hudson del barrio Old Town, dijo la policía. Los agentes respondieron a una llamada de disparos en la zona y descubrieron a un hombre de 31 años en el suelo con una herida de bala en el pecho. La víctima fue trasladada por el personal del Departamento de Bomberos de Chicago al Hospital Northwestern en estado crítico y más tarde fue declarado muerto. No hay nadie detenido y los detectives del Área 3 están investigando. Según la policía.