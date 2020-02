¿Tienes tu licencia de conducir suspendida por multas pendientes? Lo que debes saber para su reactivación

1. Actualiza tu dirección.

2. Asegúrate de que tu licencia no haya expirado.

3. Verifica el estado de tu licencia.

Los avisos sobre la suspensión de las licencias de conducir comenzarán a emitirse muy pronto. Una vez que recibas ese aviso, puedes llamar al estado al 217-782-3720 para verificar si la pueden restaurar. Es importante que verifiques porque las reinstalaciones son en gran medida automáticas, y no todos recuperarán sus licencias. Las personas que perdieron sus licencias por cosas que no están cubiertas en la nueva ley, como por exceso de velocidad o delitos más graves, no serán reintegradas.