Si planeas visitar el Starbucks más grande del mundo en Chicago ten cuidado; estudio indica que hay demasiada azúcar en estas bebidas

Katharine Jenner, directora de campaña de Action on Sugar, con sede en la Universidad Queen Mary de Londres, dice: "Siempre se puede agregar azúcar, pero no se puede sacar. Los clientes que buscan alternativas lácteas podrían sorprenderse al saber que muchas cafeterías usan leches alternativas previamente endulzadas, ya que la información nutricional a menudo es muy difícil de encontrar, ya que la información solo está disponible en sitios web o no está disponible. Las empresas deben mejorar el flujo de opciones saludables compradas al mostrar siempre información nutricional clara en el punto de venta".