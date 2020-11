Seis preocupaciones que los maestros de preescolar de Chicago tienen al ser los primeros en regresar a las aulas

“Educamos por medio del juego. Si no pueden usar los juguetes, el aula se verá muy diferente. ¿Cómo puedo mantenerlos ocupados?” , cuestiona Cunculs, quien da clases en un centro de educación temprana en el barrio McKinley Park, ubicado al sur de la ciudad.

Todavía no hay fecha de regreso a las aulas, pero los directivos y oficiales de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS por sus siglas en inglés), le han dicho a los maestros de preescolar que serían de los primeros en regresar a las aulas, a medida que se preparan para la fase de aprendizaje en el aula por grado.

La seguridad es la principal preocupación de los educadores, pero la duda también se deriva de lo que dicen, es una lista larga de preguntas sin respuesta, en particular para educar a niños de 3 y 4 años.

Las cifras respaldan las declaraciones de los funcionarios de salud pública de que estos entornos no han sido el lugar de mayor transmisión, pero no tienen en cuenta el aumento reciente de las infecciones en toda la ciudad.

Pero las directrices para el distanciamiento social, la eliminación del contacto físico entre adultos y niños y el uso de mascarillas, pueden ser algo difícil de seguir entre los niños de 3 y 4 años, advierten los maestros. A los niños pequeños les gusta abrazarse. Normalmente no entienden los límites.

“¿Sabes que no puedo hacer?” pregunta Carrick. “No puedo dar un pañuelo de papel a seis pies, no puedo poner una curita a seis pies, no puedo dar un abrazo a seis pies de distancia”.