Residentes de Cícero corren riesgo de ser deportados tras supuesto problema con su renta

No conforme con la respuesta de la policía local, la dueña del apartamento habría llamado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con la consecuencia ya mencionada. "Pues el esta muy triste y está preocupado porque él a hoy día no entiende él por qué fue a para a donde está", comentó Zavala.

Aún así, no la identificaremos debido a que no pesa cargo criminal alguno en su contra. Eso no significa que organizaciones comunitarias como el Northwest Side Housing Center, ICIRR y el Resurrection Project no puedan tomar acción para repudiar el hecho, tal como hicieron la noche de este lunes.