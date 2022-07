Buscan a conductor que provocó que veterano de la Marina hispano casi perdiera la pierna

El accidente ocurrió el 14 de mayo frente a The Cabin at Old Irving, 4104 N. Pulaski Road cuando Basulto estaba parado detrás de su Jeep Cherokee que estaba estacionado cuando el conductor de una camioneta golpeó el auto estacionado detrás de él inmovilizándolo a Basulto entre los dos vehículos, según la policía.