¿Qué pasa ahora con la muerte de la jueza liberal de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg?

CHICAGO, Illinois.- La Corte Suprema de los Estados Unidos informó que la jueza Ruth Bader Ginsburg murió este viernes en su hogar de Washington, D.C. rodeada por sus familiares.

La jueza dictó el siguiente mensaje a su nieta antes de morir: "Mi más ferviente deseo es que no me reemplacen hasta que instalen a un nuevo presidente".

Pero el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ya dijo que cualquier nominado que se presente "recibirá un voto en el pleno del Senado de los Estados Unidos", antes de fin de año.

Los analistas dicen que la partida de Ginsburg generará una verdadera batalla para nombrar su reemplazo en el máximo tribunal del país.

Los republicanos tratarán a toda costa de poner un juez de tendencia conservadora, justo en medio de la campaña presidencial.

Incluso, varios medios ya informaron que el presidente Donald Trump planea presentar un nominado para ocupar el puesto vacante de Ginsburg en los próximos días.

Cabe recordar que el Senado, encabezado por McConnell, bloqueó al entonces candidato a la Corte Suprema del presidente Barack Obama durante un año electoral en 2016, citando "la regla Biden".

El 13 de febrero de 2016, apenas dos horas después de la muerte del juez de la Corte Suprema Antonin Scalia, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ya había lanzado un golpe bajo: el Senado no confirmaría un reemplazo para Scalia antes de que un nuevo presidente asumiera el cargo. McConnell hizo alusión a la "regla Biden", refiriéndose a los comentarios en 1992 del entonces Senador Joe Biden, quien instó al presidente del Senado a retrasar una confirmación hipotética hasta después de las elecciones si aparecía una vacante, tras la polémica confirmación del juez Clarence Thomas.

Todos sabemos cómo terminó esa historia en 2016: McConnell se salió con la suya. El nominado del presidente Barack Obama, el juez Merrick Garland, nunca recibió un voto y el juez Neil Gorsuch, nominado por Trump, fue confirmado el 7 de abril de 2017.

Los analistas indican que hay pocas esperanzas de que McConnell se apegue al principio que él mismo estableció cuando Scalia murió hace cuatro años (342 días antes de que asumiera el cargo el próximo presidente).

"El nominado del presidente Trump recibirá una votación en el pleno del Senado de los Estados Unidos", ya dijo McConnell en un comunicado esta misma noche.

Pero tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg hoy temprano (124 días antes del día de la inauguración 2021), vale la pena recordar la postura que McConnell adoptó en un año electoral.