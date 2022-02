Nomina la Casa Blanca a la primera mujer afroamericana a la Corte Suprema

“Entre mis muchas bendiciones, y de hecho la primera, está el hecho de que nací en este gran país”, agregó. “Estados Unidos de América es el mayor faro de esperanza y democracia que el mundo haya conocido jamás. También fui bendecida desde mis primeros días por haber tenido una familia que me apoyaba y me amaba. Mi madre y mi padre, que han estado casados durante 54 años, están ahora mismo en su casa de Florida y sé que no podrían estar más orgullosos”.