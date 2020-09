Presentan cargos a hombre de Joliet señalado de asesinar a un joven en un club nocturno de Stone Park

"Él mostró el arma, entonces salí a decirles a (los encargados de) la seguridad que él tenía un arma. No fue un disparo, fueron mínimo tres... un altercado de palabras, fueron varios balazos, fue muy rápido,” dijo Néstor Montes, primo de González.

“Si veía que alguien no traía un suéter y él traía, él se lo quitaba y se lo daba. Un plato de comida, si alguien no lo tenía, él lo dejaba y se lo daba. Yo digo, Dios mío, ¿por qué te llevas a los buenos? ¿Por qué no te llevas a todos los narcos, a los que matan, a los violadores?”, dijo la madre de Christian.