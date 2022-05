Hoy inician votaciones tempranas en Illinois de cara a las elecciones primarias

Will

Fechas: a partir del 19 de mayo hasta el 27 de junio

Horario: de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Lugar: Contraloría del conado de Will (302 N. Chicago St., Joliet).

(A partir del 13 de junio se abren más sedes; a partir del 18 de junio se extiende el horario y se incluyen los fines de semana).