Mueren una niña de 12 años y una mujer de unos 30 tras incendio en una vivienda en el sur de Chicago

Otros cuatro adultos fueron llevados al centro médico Christ y se espera que se recuperen. La mujer y la niña fueron llevadas al hospital Little Company of Mary donde fallecieron más tarde.

La oficina del Médico Forense aún no ha revelado la identidad de las víctimas mortales ni la causa exacta de su muerte. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro. Los bomberos dicen que no se escucharon sonar alarmas de los detectores de humo por lo que no está claro si había o no detectores en el inmueble.