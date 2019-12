Muere una persona y cuatro resultaron heridas durante un tiroteo en Aurora

La policía de Aurora llegó a la 700 de la calle 5th después de haber recibido múltiples llamadas alrededor de las 2:30 am dijeron las autoridades.

En este momento, la policía no tiene información sobre un posible sospechoso y no tienen a nadie en custodia. La policía comento durante la conferencia que se trata de un "incidente aislado y no un acto al azar".