Muere por coronavirus un conductor de bus que había pedido a pasajeros cubrirse la boca al toser

"Estamos aquí como trabajadores públicos tratando de hacer nuestro trabajo, tratando de vivir honestamente, tratando de cuidar a nuestras familias, pero cuando alguien se sube al autobús y tose varias veces sin taparse la boca, en medio de una pandemia, eso me demuestra que no les interesa del todo", se le escucha decir en parte, mientras limpia el sudor en su rostro con un pañuelo.

Hargrove también criticó la falta de respeto a los trabajadores públicos y enfatizó en que no culpaba a nadie de estos comportamientos, sino a la mujer que lo hizo. Dijo que ella era una persona adulta, no una adolescente. "Justo ahora, me siento sucio, después de que alguien se sienta en el bus a toser sin cubrirse", dice en respuesta a alguien que le escribió durante su transmisión en vivo.