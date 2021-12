Misas navideñas: recintos y horarios en Chicago

Parroquia Saint Mary of the Lake and Our Lady of Lourdes

4220 N. Sheridan Rd., en Buena Park.

Horarios:

Misa de Víspera de Navidad a las 4:30 p.m.

Misa de Víspera de Navidad y Villancicos a las 9:30 p.m. Misa a las 10 p.m.

Misa del Día de Navidad a las 10:30 a.m.