"Mi hijo no es un monstruo", dice mamá de niño de Illinois acusado de asesinato por incendio

Associated Press no nombra a la madre para no identificar al niño. El fiscal estatal del condado de Woodford, Greg Minger, dice que si es declarado culpable de asesinato, el niño podría ser puesto en libertad condicional por al menos cinco años, pero no más allá de los 21 años. Agrega que la terapia y el asesoramiento para el niño serían probables. La madre sostiene que aunque el niño encendió el fuego, está segura de que no tenía la intención de matar a nadie. "Lo sé", dijo. "Llora y llora y llora porque extraña a su familia".