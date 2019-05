Metra ofrece nuevo horario en la línea BNSF para aliviar hacinamiento

Metra dijo en un comunicado el martes que hizo todo lo posible para atender las solicitudes. No fue posible eliminar todo el hacinamiento debido a una cantidad limitada de equipos y limitaciones de capacidad en las pistas y en Union Station, agregarón. Según el comunicado, la línea recibe a 64,000 pasajeros por día e incluye paradas en Naperville, Hinsdale y Cicero. El nuevo tren de lunes a viernes entrante comenzará en la estación Highlands en Hinsdale a las 7:14 a.m. y llegará a Union Station a las 7:50 a.m, con paradas entre ellas.