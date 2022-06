Reportan atrasos y cancelaciones en Metra BNSF tras daños por tormenta

De acuerdo con Metra, los siguientes trenes no operarán:

#1224, que corre de Aurora a Chicago a las 6:30 a.m.

#1242,que corre de Aurora a las 7:29 a.m.

#1221 que sale de Chicago a las 8:33 a.m.

#1254 programado para salir de Aurora at 10:04 a.m.