Encuentra aquí servicios de salud mental gratis para residentes de Chicago e Illinois

CHICAGO, Illinois. - Este 20 de mayo es el día de la concientización de la Salud Mental. La pandemia de coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes que afecta no solo a nuestra bienestar físico y vida diaria, sino también a nuestra salud mental.

Más intentos de suicidio y sobredosis

La organización Nami Metro Suburban inauguró un centro de atención en el suburbio de Summit con el fin de ofrecer servicios gratuitos de consejerías y terapias para quienes estén atravesando situaciones de estrés, ansiedad, depresión, entre otros trastornos mentales o psicosociales. El lugar estará abierto todos los días de 1:00 pm a 9:00 pm y atenderá a mayores de 18 años. No se requiere plan médico.

Sandy Meléndez, vocera de Rincon Family Services, aseguró que este lugar , ubicado en Irving Park, se dedica a ayudar a la comunidad con su salud mental mediante el seguimiento de consejeros y terapias. Meléndez afirmó también que cualquier persona mayor de 18 años puede acercarse de lunes a viernes, de 10:00 am a 6:00 pm, y recibir asistencia.

Durante más de 100 años, Mental Health America of Illinois es una organización estatal sin fines de lucro en Illinois que se ocupa de todo el espectro de trastornos mentales y emocionales.

Líneas de ayuda en Chicago:

Líneas de ayuda en Illinois:

Illinois Department of Human Services Office of Customer and Support Services

100 South Grand Avenue East Springfield,

Illinois 62762