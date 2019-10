“Me siento destrozado”: Familiares de joven acusado de terrorismo por incidente en Woodfield Mall

"Con mi hermano había muchas alucinaciones, muchas diluciones , había muchas veces donde él no podía distinguir qué era verdad y qué no era verdad. Tenía muchas voces que le hablaban, que lo confundían y él decía que tenía pensamientos de suicida. Desde el 2016 ha sido muy difícil", comentó Noemi.

Ella dice que se enteró por las redes sociales sobre el incidente por el cual su hermano ahora enfrenta cargos. Explica cuál es su reacción a los cargos que se le impusieron: "Si te voy a ser sincera, lloré porque le están dando ese cargo de terrorismo y él no merece ser cargado con tanto, que al contrario a otra gente no se lo dan, y a él si se lo están dando", agregó Noemi.



Adán García, papá de Javier, comenta: "Me siento completamente destrozado. Yo no puedo dormir en la noche pensando en mi hijo". Expresa su frustración diciendo, "me siento defraudado en la forma en que están acusando a mi hijo porque mi hijo no es lo que ellos piensan".