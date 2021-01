Votarán maestros para aprobar un paro laboral el lunes en las Escuelas Públicas de Chicago

CHICAGO, Illinois.- El Sindicato de Maestros de Chicago se ha acercado un paso más a desafiar el plan de reapertura de las Escuelas Públicas de Chicago, aprobando una resolución a través de su organismo rector para que todos los miembros del sindicato se nieguen a trabajar en persona hasta que se llegue a un acuerdo con el distrito sobre protocolos de salud y seguridad.

La Cámara de Delegados de la CTU aprobó la medida este miércoles con un 84% a favor, y la envió a los 25 mil maestros y personal del sindicato para una votación que se llevará a cabo de forma remota hasta el sábado por la noche.

La resolución requiere la aprobación por mayoría simple de todos los miembros del sindicato. La decisión de quedarse en casa y no trabajar el próximo lunes, cuando se espera que miles de maestros y personal de kínder a octavo grado se presenten en sus escuelas, representaría una huelga de facto como último esfuerzo para obligar a CPS a abordar las preocupaciones de los trabajadores.

Sin embargo, esta acción laboral colectiva no necesariamente se parecería a una huelga tradicional, y el liderazgo sindical ha tenido cuidado de no llamar huelga al movimiento inicial, ya que los educadores tienen la intención de continuar trabajando de forma remota.

“En respuesta a las graves prácticas laborales injustas y la falta de un acuerdo de reapertura seguro, ¿autoriza a CTU a realizar trabajos a distancia únicamente, a partir del 25 de enero?”, es la pregunta a los sindicalizados. "Además, en el caso de que CPS tome represalias o bloquee a miembros como resultado, ¿autoriza una huelga?", agrega el dictamen.

Queda por verse si los funcionarios de CPS excluirían a todos los maestros del trabajo remoto y retendrían su pago como se ha hecho con unos 90 maestros y enfermeros de preescolar y educación especial que se han negado a presentarse en sus escuelas como se ordenó este mes.

Un cierre patronal tendría el mismo efecto que una huelga: sería imposible seguir impartiendo clases tanto en persona como de forma remota. El acuerdo de negociación colectiva de la CTU, firmado después de la huelga de 2019, tiene una cláusula que impide que el sindicato haga huelga durante el plazo del contrato y que el distrito bloquee a sus trabajadores. Los líderes de la CTU consideran que la decisión del sindicato de no presentarse colectivamente a trabajar en persona sin ir a la huelga es una forma de forzar la mano de CPS en las negociaciones sobre las condiciones de reapertura.