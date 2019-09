Llevan a cabo simulacro de tiroteo cerca de Water Tower en el centro de Chicago

CHICAGO, Illinois. – Esta actividad se lleva a cabo para simular la reacción de la policía frente a un tirador activo en el centro comercial de Water Tower en el centro de la ciudad de Chicago. Se recuerda que no hay ninguna situación de riesgo verdadera.

Este simulacro fue agendado para iniciar a las 6:00 am alrededor del área de Water Tower.

Las autoridades recuerdan que esta no es una situación de emergencia real y que el centro comercial en Water Tower no es un objetivo de una emergencia real y no existen razones para pensar que así lo sea.