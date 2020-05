Lo que dice la alcaldesa sobre a que se debe el incremento de casos de coronavirus entre latinos

Solo 10 días atrás las cifras no pasaban del 29 y 20% respectivamente, según datos que proporciona la ciudad.

¿A qué se debe el aumento?

Por otro lado, es válido el argumento de que muchos latinos se contagian el coronavirus en fábricas que no respetan las reglas de seguridad en el trabajo . Pero esos son problemas endémicos entre los latinos.

¿Porqué se ha demorado tanto tiempo la ciudad en reaccionar?

Sobre el tema de la seguridad en el trabajo, cuestionamos a la alcaldesa sobre la aparente débil aplicación de castigos a las fábricas que no respetan las reglas de distanciamiento social, que no reparten mascarillas entre sus empleados o que no hacen limpiezas profundas cuando algún trabajador da positivo de COVID-19.