"No tenemos nada": Familia hispana lo pierde todo en incendio masivo en Fuller Park

"Eran las 3:30 de la mañana cuando el olor a humo me despertó sólo para darme cuenta de que la casa de al lado estaba en llamas. Inmediatamente miré a mi alrededor y me di cuenta de que no había nada más que llamas por todas partes. No dudé en despertar a mis hermanos y a mi tía que vive abajo para evacuar nuestra casa" describe Leslie Guijosa, miembro de la familia afectada, en la plataforma de Go Fund Me.