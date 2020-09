La familia de un joven latino baleado por la policía de Chicago exige ver los videos del suceso

La familia buscó el martes a testigos y videos de vigilancia que pudieran haber capturado el tiroteo.

La madre de Vega, María Vega, dijo que quiere "respuestas de la policía y justicia para mi hijo" y quiere ver el video de la cámara corporal.

"Si mi hijo tuvo la culpa, lo aceptaré, pero no tiene sentido en este momento", precisó.

Dos personas fueron arrestadas y otras dos permanecen prófugas después del tiroteo del lunes. La policía dijo que recuperó un arma, pero el reporte preliminar no incluyó muchos detalles, incluso no menciona si Vega fue visto disparando un arma o si alguien más en el grupo estaba armado. La declaración policial inicial tampoco decía que el coche de los agentes no estuviera marcado.

Los oficiales involucrados han sido asignados a tareas administrativas de rutina durante 30 días mientras se realiza la investigación.

Cabe señalar que todos los videos del tiroteo se publicarán a través de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial, que está indagando este suceso. Generalmente la ciudad tiene 60 días para hacer públicos los videos relevantes.