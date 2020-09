Intentan revertir complicaciones del coronavirus con campaña de vacunación contra la influenza

CHICAGO, Illinois.- El Departamento de Salud Pública de Chicago (CDPH) está lanzando su campaña anual de vacunación gratuita contra la influenza.

El CDPH recomienda que todas las personas a partir de los seis meses de edad reciban una vacuna anual contra la influenza como el primer y más importante paso para protegerse contra la gripe estacional, ahora más que nunca en tiempos del coronavirus.

Para garantizar que todos los residentes puedan acceder a las vacunas, independientemente de su estado migratorio y su capacidad de pago, el CDPH ha programado más de 50 clínicas comunitarias durante los próximos dos meses, donde los residentes pueden vacunarse contra la influenza sin ningún costo.

“Ahora más que nunca, todos deben hacer su parte para prevenir la propagación de enfermedades respiratorias como la gripe y el COVID-19”, dijo la comisionada del CDPH, la doctora Allison Arwady. “Lo que sucederá este otoño e invierno es incierto, pero es probable que haya actividad de Covid-19 y de la gripe estacional. Recibir la vacuna contra la influenza antes de finales de octubre es la mejor manera de protegerse a sí mismo, a sus seres queridos y a su comunidad", apuntó.

Este otoño, el CDPH está ajustando las operaciones de sus clínicas de influenza para aumentar la capacidad, permitir un distanciamiento social apropiado y proteger tanto al personal como a los pacientes.

“Tendremos más de 40 clínicas contra la gripe en grandes ubicaciones de la ciudad, como las universidades y varias clínicas más pequeñas en comunidades de alto riesgo”, aclara la agencia.

El calendario completo está disponible en línea en chicago.gov/flu. Las visitas sin cita son bienvenidas, pero los residentes pronto podrán registrarse con anticipación en el sitio web mencionado.

“La vacuna contra la gripe ha salvado millones de vidas. Es segura, eficaz y ayuda a reducir el riesgo de complicaciones graves, incluida la hospitalización y la muerte ”, dijo la doctora Candice Robinson, directora médica de CDPH. "También está disponible en toda la ciudad en muchos consultorios médicos, farmacias, centros de salud comunitarios y clínicas de gripe".

Además, el CDPH ofrece vacunas sin costo a niños y adultos sin seguro de salud en las clínicas de vacunación sin cita previa y a través de clínicas móviles de inmunización.

“Sabemos que las vacunas como esta contra la gripe son un componente clave para mantener y mejorar la salud de la comunidad, especialmente durante esta pandemia”, dijo Harmony Harrington, vicepresidenta de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias de Blue Cross and Blue Shield of Illinois. “Blue Cross and Blue Shield of Illinois está poniendo un énfasis especial en las vacunas este otoño como parte de nuestra iniciativa El bienestar no puede esperar y estamos agradecidos por la asociación con el Departamento de Salud Pública de Chicago que permite que CareVan lleve directamente las intervenciones necesarias a donde más se necesitan ".

Para obtener más información sobre la gripe y ver la lista completa de clínicas comunitarias contra la gripe en Chicago, visite chicago.gov/flu o también puede llamar al 311.