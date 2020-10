Intensifican patrullajes en West Ridge por ola de robos a mano armada con víctimas baleadas

CHICAGO, Illinois.- La policía de Chicago está aumentando los patrullajes en West Ridge, después de una serie de robos a mano armada en ese vecindario, incluidos dos en los que dispararon a las personas.

En un correo electrónico a sus constituyentes del Distrito 50, la concejal Debra Silverstein informó que las autoridades tiene registro de al menos cinco robos a mano armada en ese barrio desde el viernes. En dos de los asaltos, las víctimas fueron baleadas antes de que sus atacantes huyeran.

Los incidentes han sido ejecutados por dos "bandas" que también pueden estar involucradas en al menos otros dos atracos a mano armada en esa área, dijo Silverstein.

Se cree que una de las bandas tiene cuatro miembros, incluido un hombre latino, un hombre blanco y un hombre afroamericano. La otra banda incluye a dos hombres que llevaban máscaras y una mujer que también llevaba una máscara.

Los primeros robos ocurrieron con pocos minutos de diferencia el viernes por la mañana; en el segundo incidente la víctima recibió un disparo.

Según la policía, a las 8:30 AM del viernes, una mujer estaba sentada en un automóvil estacionado en la cuadra 6900 Norte Avenida Washtenaw cuando alguien se acercó, mostró un arma y exigió sus pertenencias.

Minutos después, un hombre de 48 años recibió un disparo en la cuadra 7000 Norte Calle Rockwell después de presenciar el robo de otra persona.

El hombre presenciaba el atraco cuando los atacantes le dispararon, hiriéndolo en el pie derecho y luego también le robaron sus pertenencias. Esta víctima fue trasladada al hospital Saint Francis, donde quedó en buena condición.

La policía dice que el tercer robo también terminó con alguien baleado y ocurrió a las 2:55 AM del domingo en la cuadra 2700 Oeste Avenida Rosemont, donde una mujer de 38 años fue robada por dos hombres y una mujer con máscaras.

A punta de pistola, la víctima fue despojada de su bolso y su teléfono celular, pero cuando escapaba, uno de los hombres le disparó, hiriéndola en el brazo izquierdo.

La mujer fue llevada al Hospital Swish Covenant en buenas condiciones.

Los otros dos robos ocurrieron en la cuadra 3000 Oeste Avenida Arthur a las 5:30 PM del lunes. En este suceso, una mujer conducía hacia el oeste por la avenida cuando un automóvil le cortó el paso. Varias personas saltaron de ese automóvil, sacaron armas y exigieron las pertenencias de la conductora.

Otro atraco ocurrió en la cuadra 2300 Oeste Avenida Granville a la 1:00 AM del martes. Dos personas estaban sentadas en un automóvil estacionado cuando otro vehículo se detuvo. Varias personas se acercaron al automóvil estacionado y sacaron armas antes de robar a los ocupantes.

La policía también cree que las mismas cuadrillas son responsables de robos en la cuadra 2600 Oeste Avenida Hollywood el domingo por la mañana y en la cuadra 3200 Oeste Calle Catalpa el lunes por la mañana, según una alerta comunitaria.

La concejal Silverstein precisó que la policía aumentará sus patrullajes cerca de los sitios de los atracos y se llevarán a cabo "misiones de prevención de robos" en el área.

"Estos incidentes son muy preocupantes y crean una sensación de miedo y ansiedad en un vecindario que de otra manera sería seguro", dijo la regidora en el correo electrónico. "Por favor, confíe en que la policía está trabajando tan duro como puede para identificar y arrestar a estos criminales antes de que ocurran incidentes adicionales".

Cualquier persona con información sobre los robos llame a los detectives del área al 312-744-8263.