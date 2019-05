"Hubiera preferido irme yo", dice abuela de joven asesinado en el corredor 606 en Chicago

"Yo sé que no me voy a recuperar" dijo Irene Aguado, abuela de Alejandro, a Univision Chicago. "A mi lo que me duele mucho es que me la dejó muy chiquita a mi niña. Él se fue de 22 años. Hubiera preferido irme yo y que él se quedara para que mirara a su niñita, que está muy chiquita", agregó la familiar del joven.