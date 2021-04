Hombre de Chicago es sospechoso de asesinar con un machete a su colega de trabajo

La jueza del condado Cook, Susana L. Ortíz, ordenó que el individuo, Martin O. Molina, se mantuviera dentenido sin fianza, ya que presentaba un "gran preligro a la comunidad" y, por tal razón, no pondrá una fianza.

Villalobos-Calderon estaba en el establecimiento esa mañana trabajando en su auto, un Toyota RAV4 SUV. Molina llegó cerca de las 10:30 a.m. Villalobos-Calderon había desconectado las cámaras para utilizar el interruptor para otro asunto, pero el establecimiento tenía vigilancia en audio.

"Deja de bromear, c----. Detente, espera. Cálmate. Me voy.... Yo me voy... Por ahí viene tu papá, hombre", dijeron las autoridades.