Esto es lo que debes saber de la visita del presidente Trump a Chicago mañana

El superintendente de policía de Chicago, Eddie Johnson, dijo la semana pasada que no asistirá a el discurso del presidente Trump el lunes en la conferencia de la Asociación Internacional de Jefes de Policía.

"Tengo que tener en cuenta, no solo mis sentimientos personales al respecto, sino también nuestros valores fundamentales como ciudad", dijo Johnson el martes. "Simplemente no se alinea con los valores centrales de nuestra ciudad junto con mis valores personales". Espero recibir a los jefes de policía de los Estados Unidos y colaborar en las mejores maneras de mantener nuestras ciudades seguras la próxima semana. Sin embargo, no asistiré al discurso del presidente porque los valores de la gente de Chicago son más importantes que cualquier cosa que él tenga que decir ".