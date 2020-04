Estas son las nuevas restricciones para fabricantes y negocios esenciales a partir del 1 de mayo

Según la oficina del gobernador, a partir del 1 de mayo, se exigirá a las empresas y fabricantes esenciales que cubran la cara de todos los empleados que no puedan mantener un distanciamiento social de seis pies.

Si no está seguro si una empresa está violando el Decreto de Quedarse en Casa al no permitir el distanciamiento social seguro, o al no mantener un ambiente de trabajo seguro y sanitario para minimizar el riesgo de propagación de coronavirus, comuníquese con la Oficina de Derechos del Lugar de Trabajo de la La Procuraduría de Illinois al: 1(844) 740-5076 o workplacerights@atg.state.il.us.