"Es una victoria romper el silencio": esposa de exconcejal Ricardo Muñoz, declarado no culpable por agresión doméstica

"Las palabras son iguales, nada más que en este momento la juez...ella dice que no, que “empujar” es diferente de “agarrar”, ella dice que no son iguales y estamos diciendo que es igual…”

Esta fue una discusión que se originó por supuestas infidelidades del concejal. “Salí de mi casa a romper el silencio, a decirle al mundo que mi esposo no es perfecto, no es un angel, que sí ha hecho... no tanto esto... que pasó en enero, he pasado por tantos años por la borrachera, el alcohol, las mujeres”.