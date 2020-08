La cantidad de firmas presentadas por Kanye West le impide inscribirse como candidato presidencial en Illinois

El rapero Kanye West no alcanzó las suficientes firmas para aparecer como candidato presidencial independiente en la boleta electorales de Illinois en noviembre, según la revisión de las peticiones de nominación presentadas ante la Junta Electoral del estado.

West presentó 3,218 firmas, pero la primera revisión de las autoridades electorales determinó que 1,928 no eran válidas. Con ello, el artista quedó por debajo de las 2,500 que necesitaba para su inscripción como candidato independiente en el estado.

Camino complicado



En la correspondencia por correo electrónico, obtenida por agencia de noticias The Associated Press, una persona no identificada que escribe desde una dirección de Kanye 2020 le dice al juez Gail Cookson que West está abandonando su esfuerzo por aparecer en la boleta electoral.