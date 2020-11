Durbin: Trump perdió las elecciones y es hora de volver a trabajar por los estadounidenses

El llamado del senador por Illinois se da cuando el Congreso no parece estar cerca de aprobar otro proyecto de ley de alivio para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus cuando las infecciones aumentan en todo el país .

El senador por Illinois recordó en su intervención que el fin de semana se conoció que el presidente Donald Trump no ha participado en cinco meses en las reuniones del grupo de trabajo que busca compartir el coronavirus.