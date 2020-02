El pronóstico pare el fin de semana en Chicago

No nos dará mayores problemas, pero no descartamos la posibilidad de algunos copos en la primera parte del día (especialmente al sur de la I-80). No todo el sábado esta perdido ya que podríamos incluso ver algunos rayos de sol colándose entre las nubes. Las máximas en el día alcanzarían 33-34 grados y las mínimas por la noche 24-25 grados.