El paso a paso de cómo opera ICE en ciudades santuario captado por las cámaras de Univision Chicago

Seguimos paso a paso todo el proceso. Primero una breve reunion para hablar de los arrestos que se van a realizar en el día, arrestos que afirman, son dirigidos a personas específicas, que ya tienen identificadas, no al azar.

Le pregunto que pasa si no abren la puerta, responde que no se van del lugar y que si no están en la casa el arresto será cuando salga de compras o cuando vaya al trabajo. De repente una luz se enciende, la puerta se abre, inmediatamente los agentes ingresan.