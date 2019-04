El FBI dijo que el joven de 14 años no es Timmothy Pitzen según análisis de ADN

El adolescente de 14 años que dijo ser un niño desaparecido desde el 2011, no es Timmothy Pitzen y que realmente tiene 23 años, según el FBI. Este mensaje fue emitido después de que se realizaran exámenes de ADN al menor de edad.



"Una investigación local continúa para determinar la verdadera identidad de esta persona", señaló un tuit del FBI en la localidad de Louisville. "Para ser claros, las fuerzas del orden no olvidan y no olvidarán a Timmothy y esperamos que algún día podamos reunirlo con su familia. Desafortunadamente, ese día no será hoy".