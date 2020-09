Durante la pandemia, Chicago ha estado interceptando sigilosamente millones de reembolsos de impuestos estatales

Desde que asumió el cargo, Lightfoot ha liderado reformas estatales para poner fin a la práctica de suspender los permisos de conducir por no pagar multas y honorarios por la mayoría de los delitos no relacionados con la conducción; lanzó un programa de amnistía por la deuda de la municipalidad y aprobó otras reformas, incluyendo el perdón de deudas de la cuenta de servicios públicos a un estimado de 20,000 propietarios calificados.

Mientras tanto, el 92.6% del dinero interceptado en Chicago fue de los residentes que vivían en barrios predominantemente no blancos, incluidas áreas en y alrededor del sur de Chicago, como el aeropuerto Midway, West Englewood, Roseland, Marquette Park y North Lawndale, entre otros. (Chicago tiene un total de 58 códigos postales residenciales, el 57% de los cuales son predominantemente no blancos).

“Para ir de acuerdo con las reformas integrales de multas y tasas ya adoptadas por la administración de Lightfoot y dado el extraordinario impacto económico de la pandemia COVID-19, la municipalidad suspendió el envío de créditos no cobrados al Programa de Recuperación de Deuda Local del estado en enero de 2020, y no presentará ningún nuevo crédito no cobrado al estado durante el resto del año”, escribió en un correo electrónico Kristen Cabanban, portavoz del Departamento de Finanzas de la municipalidad. Este anuncio no se había hecho público anteriormente.

No obstante, no está claro que esta suspensión de un alivio financiero real a los residentes de Chicago. Según Abdon Pallasch, director de comunicaciones de la Contraloría de Illinois, las ciudades que participan en el programa de intercepción, incluyendo Chicago, normalmente presentan reclamaciones de deuda a la Contraloría una vez al año, esto, en enero.

Bajo el programa, los residentes de Illinois tienen 60 días para apelar la intercepción de sus reembolsos de impuestos. Sin embargo, esta apelación sólo se dirige al estado y sólo puede determinar si una deuda es morosa o no. Si la deuda es morosa, no hay recurso. Las circunstancias económicas de una persona —a menudo en primer lugar, la razón por la que no han podido pagar sus deudas— no se toman en cuenta, a menos que se hayan declarado en bancarrota. Esto significa que si una persona no puede pagar sus multas de estacionamiento, o si falta a una audiencia administrativa clave, no hay nada que pueda hacer. Mientras la deuda esté pendiente, su declaración de impuestos está sujeta a la confiscación de la municipalidad, a través del programa estatal.